Moto File Manager uygulaması Android cihazlarınızda dosyalarınızı organize edebilmeniz için gelişmiş özellikler sunuyor.

Motorola tarafından geliştirilen dosya yöneticisi uygulaması olan Moto File Manager, cihazlarınızda bulunan müzik, video, ses, belge, fotoğraf vb. dosyalarınızı kolayca yönetebilmenizi sağlıyor. Dosyalarınızı kategorilerine göre sıralama imkanı sunan uygulamada kopyala, yapıştır, sil, taşı, yeniden adlandır ve şifrele gibi temel dosya işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Dosyalarınızın konumunu ve depolama alanı kullanımı gibi bilgilerini görüntüleyebileceğiniz Moto File Manager uygulamasında, cihazınızdaki tüm dosya ve klasörlerde arama yapabilmeniz de mümkün hale geliyor. Bilgisayarınızdan da cihazınızdaki dosyalara erişebilmeniz için Uzaktan Yönetim özelliği sunan Moto File Manager uygulaması ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri