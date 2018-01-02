Motocross Offroad : Multiplayer, Android telefonunuza ücretsiz indirip satın alımla uğraşmadan keyifle oynayacağınız motosiklet yarışı oyunu.

İster tek başınıza ister dünyanın dört bir yanından çılgın motosiklet yarışçılarıyla kapışabildiğiniz, grafikleri de gayet güzel olan bir motosiklet yarışı oyunundan bahsediyorum. Farklı ülkelerden farklı özellikte 8 motosiklet, 8 sürücü ve 20’den fazla harita seçeneğiyle içerik tarafında da kalitesini ortaya koyan Motocross Offroad’da çöl, orman, kanyon, dağda sisli, yağışlı, güneşli demeden gündüz gece yarışlara katılıyorsunuz.

Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış motosiklet yarış oyununda kariyer, çok oyunculu ve serbest sürüş modlarına rastlıyoruz. Kariyer ve çok oyunculu modda oynamadan serbest sürüşte kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Kontrollere alışmak açısından en azından birkaç tur atıp sonrasında uzun yarışlara girin derim. Bu arada oyunu oynamak için internet bağlantınızın olması gerekmiyor.