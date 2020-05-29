Büyüleyici ve neşeli bir dünyaya adım atacağımız Motor World Car Factory ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak.

Piksel grafiklere sahip olan piyasaya sürülen ve oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Motor World Car Factory ile otomobil üretim şirketi çalıştıracağınız.

Küçük bir otomobil fabrikası çalıştırarak dünyanın en iyi şirketi haline gelmeye çalışacağız. Birbirinden farklı araç modelleri üreteceğimiz oyun da ürettiğimiz bu araçları dünyanın dört bir yanında satışlara açacağız.

300’ün üzerinde farklı araç modelini üreteceğimiz yapım da müşteri çekebilmek için araçlarımızın son sisteme ve konfora sahip olması gerekiyor.

Birbirinden farklı görevlerin de yer aldığı yapım içerisinde dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri de meydan okuyabileceğiz.