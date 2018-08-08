Mountain Bicycle Xtreme sizin profesyonel bir bisikletçi olmanızı sağlar ve epik parkurlarda becerilerinize meydan okur. Oyun içerisinde hileleri gerçekleştirin, paraları toplayın ve yeteneklerinizi geliştirin. Aynı zamanda arkadaşlarınızla oynayın ve rekabet edin.

Dünyanın en iyi sürücülerine meydan okumak için küresel ağlar üzerinden rakipleri bulun. Dağ bisikletinizle macera dünyasına dalin ve çılgın karakterler ile bağımlılık yaratan parçalarla yarışın. Bu dağ bisikletinde, hem yokuş hem de yokuş aşağı bisiklete binmeniz gerekiyor.

Dağ bisikletinizin kontrolünü elinize alın ve bisiklet sürerken gerçek yaşam hissini yakalamak için pedallarla yönlendirin. 20'den fazla haritaya sahip olan oyunda kış, yağmurlu, güneşli ve sis gibi hava koşulları da bulunuyor.