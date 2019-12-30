Mountain Climb : Stunt oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.

Mountain Climb : Stunt iki dağ arasında kurulmuş olan parkuru gerçekçi sürüş dinamiklerine sahip arabanız ile tırmanmanız gereken aksiyon dolu bir oyundur. Mountain Climb 4x4 oyununun devamı niteliğinde bir oyun fakat çok farklı özellikleri var. Her stuntun kendine ayrılmış bir süresi var. Bu süre bitmeden kendinle yarışmalı ve stuntu en kısa sürede bitirmeye çalışmalısın.

3 yıldızla bitirdiğin oyunlarda normalde kazandığın ödülün 2 katı kazanırsın. 3 yıldızla bitiremediğin oyunları ise yeniden oynayıp eski skorunla yarışma imkanı elde edebilirsin. Kazandığın ödüllerle kendine yeni bir araba alabilir arabanı özelleştirebilirsin. Çok faklı modellerden seçtiğin araba senin olsun istiyorsan kolaydan zora giden bu yarışların galibi sen olmalısın.

Sıkılmamanız için oynadıkça değişen çevre grafikleri bağımlılık yaratan özel olarak tasarlanmış bölümleri ile büyüleneceğiniz bir oyun.

Dağları tepeleri tırmanırken aracın kontrolü tamamen sana ait. Oynadıkça eğlencenin ve maceranın katlandığı sürükleyici bir yarışa ne dersin? Sen de bu renkli dünyanın bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.