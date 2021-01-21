MP3 Cutter and Ringtone Maker, Android telefonlar için mp3 kesici, zil sesi yapma uygulamasıdır ve ücretsizdir.
MP3 Cutter and Ringtone Maker, Android telefon kullanıcıları için mp3 kesme, zil sesi yapma uygulaması. Bu Android uygulamasıyla müziği kolayca kırpabilir, birleştirebilir, miksleyebilir ve müziğin en iyi kısmını keserek zil sesi yapabilirsiniz. En yüksek kalitede zil sesi, alarm, bildirim sesi yapmanız için bit hızı ve ses ayarını da destekler. MP3 Cutter and Ringtone Maker uygulaması Google Play’den indirilebilir!
MP3 Kesme ve Zil Sesi Yapma Android İndir
- Güçlü zil sesi kesici: Bu harika zil sesi kesici ile müziği kesebilir ve en sevdiğiniz zil sesini oluşturabilirsiniz. Güçlü zil sesi kesici çok sayıda işlev içerir.
- Ses birleştirme ve ses birleştirici: Ses birleştirme ve birleştirici işlevi, birkaç sesi kolayca bir araya getirmenizi, birleştirmenizi sağlar. Şarkıların sırasını değiştirmekte ve iyi ses kalitesinde şarkılar çıkarmakta özgürsünüz.
- Ses karıştırıcı: Müzik severler için en iyi ses karıştırıcı. En sevdiğiniz müziği seçebilir ve ses formatında miksleyebilirsiniz. Ses karıştırıcısını deneyerek benzersiz müziğinizi yaratın.
- Özel zil sesi düzenleyicisi: Aile üyeleri ve arkadaşlar için benzersiz zil sesi ayarlayın. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için bu mp3 düzenleyici/zil sesi düzenleyicisini indirin.
- Kolay ses kesici: Bu ses kesici, cihazınızdaki ve SD kartınızdaki tüm ses dosyalarını otomatik olarak algılar. Şarkıları aramak için dahili tarayıcıyı da kullanabilirsiniz.
- Profesyonel ses düzenleyici: MP3 Cutter & Ringtone Maker, dalga biçimi yakınlaştırma ile hızlı bir şekilde ses uzunluğunu seçmenize veya başlangıç/bitiş zamanını elle ayarlamak için tek dokunuşla seçmenize olanak tanır. Ses düzenleyiciyle müziği de kırpabilir, müzik kliplerini yeniden düzenleyebilirsiniz.
- Etkili ses düzenleyici: Mevcut dönüştürme işleminin bitmesini beklemenize gerek yok. Bu mp3 düzenleyiciyle bir sonraki ses kesimine doğrudan başlayabilirsiniz. Ek olarak çıkış klasöründeki müzik kliplerini düzenleyebilirsiniz.
- Hepsi bir arada ton oluşturucu: Sadece mp3 kesici değil, aynı zamanda mp3 düzenleyici, zil sesi kesici, ses düzenleyici, ses düzeltici, zil sesi oluşturucu, zil sesi düzenleyici ve bildirim tonu oluşturucudur.
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