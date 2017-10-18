Mr. Blocky White House Driver, Android platformuna özel çıkış yapan sürüş simülasyonu oyunu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı Beyaz Saray’dan alıp istediği noktalara götüren özel şoförünün yerine geçtiğiniz oyunda görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz.

Legoları akıllara getiren görsel çizgilerine sahip simülasyon oyununda ABD Başkanı’nı güvenli ve en hızlı şekilde istediği yerlere götürmeniz isteniyor. Motosikletli polis eşliğinde sürüyorsunuz ancak yine de gözünüzü dört açmalısınız; her an bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz sokaklarda. Tehlike demişken Başkanı taşıdığınız ilk araç kurşun geçirmez değil. Basit bir taksi (tabii ki ABD Başkanı bindiğinden bildiğimiz taksiler gibi değil) ile başlıyor, tüm görevleri tamamladığınızda yüksek güvenlikli aracın kilidini açabiliyorsunuz.