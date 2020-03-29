Mr Ninja: Slicey Puzzles

Silahınızı değiştirin ve bu çizgi bulmaca deneyiminde bir kılıçla donatın. Kaydırın ve düşman casuslarını, korsanları ve zombileri dilimleyin. Bu eşsiz bulmaca deneyimi yaratıcı düşüncelerinizi test edecek.

Beyninizi bu eşsiz bulmaca oyununda kullanın. Öldürme darbesi yapmak için düşmanları atlatmanız gerekecek. Düşmanlar daha akıllı hale geldi ve saldırılarınızı engelleyecek. Hepsini çözmek için gerekenlere sahip misiniz?

Düşmanlarınızla savaşmak için yeni seviyelere geçin, rehineleri ve yeni benzersiz silahları kurtarın. Maceranıza şimdi başlayın, kendinize sormanız gereken tek şey: Bunu tek bir dilimle yapabilir miyim?

Mr. Ninja gizli bir görevde. Hızlı olun ve kötü adamlar kesin. Bir casus, ajan, zombi, oduncu, uzaylı olabilir, hepsi yolunuza çıkmak için buradalar.