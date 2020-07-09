MudRunner, PC’de en çok oynanan off-road simülasyon oyunlarından ve aynı isimle mobil platformda da yer alıyor. İnanılmaz arazi araçlarının sürücü koltuğuna geçip elinizde harita ve pusula ile Sibirya topraklarında geziyorsunuz. Engebeli arazide yarış oyunlarını seviyor, simülasyon tarzını beğeniyorsanız, MudRunner’ı oynamalısınız.

Sabre Interactive tarafından geliştirilen, Focus Home Interactive tarafından yayınlanan off-road simülasyon oyunu MuddRunner, PC’ye 2017 yılında çıkış yapan bir yapım. 2020’de yapımcının mobil platforma taşıdığı popüler oyun, arazide sürüş simülasyonunu sevenlere hitap ediyor. 16 off-road aracı arasından seçim yapıp son derece tehlikeli koşullarda, gece-gündüz görevleri tamamlamaya çalışıyor, teslimatları gerçekleştiriyorsunuz. Fizik motoru çok başarılı; çamurlu araziye girdiğinizi hissediyorsunuz, engelle karşılaştığınızda kolayca aşamıyorsunuz. Oyunda 6 tanesi açık, 9 tanesi mücadele haritası olmak üzere 15 sürükleyici çevreyi keşfediyorsunuz. Nehirler, ormanlar, bataklıklar, dağlar… her yere girip çıkıyorsunuz.

MudRunner Android Oyunu Özellikleri