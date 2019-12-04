Muğla Kent uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Muğla’daki pek çok yeri keşfedebilirsiniz.

200’den fazla noktada şehri keşfedebileceğiniz şehir rehberi uygulaması olan Muğla Kent uygulamasında, harita üzerinde gezilecek ve görülecek yerleri inceleyebiliyorsunuz. QR kod, NFC, Bluetooth ve GPS teknolojilerini kullanarak bilgilendirme totemlerinden faydalanabileceğiniz Muğla Kent uygulamasında şehrin kültürel ve turistik yerlerini keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Haberler ve etkinliklerden de anında haberdar olabileceğiniz Muğla Kent uygulamasında, anlık bildirimler sayesinde hiçbir etkinliği kaçırmadan takip edebilirsiniz. Gezmek istediğiniz yerleri favorilere ekleyebileceğiniz Muğla Kent uygulamasında talep ve şikayetlerinizi de iletebilmeniz mümkün hale getirilmiş.

Uygulama özellikleri