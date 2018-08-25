Multi Calculator uygulaması gelişmiş hesap makinesi özelliğinin yanında Matematik sorularınızın çözümlerini de sizlere sunuyor.
Multi Calculator uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bir hesap makinesi olarak öne çıkıyor.
Klasik hesap makinelerinin dışında oldukça faydalı özellikler sunan Multi Calculator uygulaması, Photomath uygulamasından esinlenerek eklediği özellik ile zorlu Matematik sorularınızı çözmenizde kolaylık sağlıyor. İleri seviye hesaplamalar için kullanabileceğiniz bilimsel hesap makinesini de sizlere sunan uygulamada, karmaşık denklemleri kolayca çözebilmeniz mümkün.
Para birimi çevirme, indirim oranı hesaplama, vücut kitle indeksi hesaplama, birim fiyat hesaplama vb. araçlarda sunan Multi Calculator uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, tam donanımlı bir hesap makinesi uygulamasına sahip olabilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Para birimi çevirme
- İndirim hesaplama
- Vücut kitle indeksi hesaplama
- Fotoğraf çekerek soru çözme
- Birim fiyat hesaplama
- Bilimsel hesap makinesi
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