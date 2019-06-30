Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Muscle clicker, çeşitli egzersizler ve ağırlık çalışmaları yaparak karakterinizin kas oranını arttırabileceğiniz ve fit bir görünüm kazandırabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve sürükleyici özelliği ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli kondisyon aletlerinden yararlanarak kas yapıcı egzersizler yapmak ve oyundaki karakteri güçlendirerek kaslı bir vücuda sahip olmasını sağlamaktır. Egzersizleri yapmak için spor salonuna belirli bir miktarda para ödemeli ve düzenli olarak çalışmalara devam etmelisiniz. Dilediğiniz spor aletini kullanabilir ve istediğiniz ağırlıktaki halteri kaldırabilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde kondisyon ve ağırlık çalışmalarına devam etmelisiniz. Bu sayede cılız bir karakteri kas yığınına çevirebilir ve seviye atlayarak yeni spor aletlerini kullanmaya hak kazanabilirsiniz. Oyunda kondisyon bisikleti, koşu bandı, halter ve daha onlarca aletten faydalanabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Muscle clicker’a ücretsiz olarak erişebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.