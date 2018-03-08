Music Racer, Android telefonlarda internetsiz oynanabilen araba yarışı oyunu. Diğer araba yarışı oyunlarından farklı olarak yarışmak için müziğinizi aktarmanız gerekiyor. Seçtiğiniz müziğe göre pistin şekli, yarışın temposu ve modu değişiyor.

Mobil platformda ücretsiz ücretli, internet gerektirmeyen birçok araba yarışı oyunu mevcut ancak Music Racer hiçbirine benzemiyor. Oyunu oynayabilmeniz için müzik kitaplığınızdan mp3 formatında bir şarkı seçmeniz gerekiyor. Evet, oyun müziksiz oynanamıyor. Daha da ilginci aktardığınız müziğe göre oyunun yapısı değişikliğe uğruyor. Sıra dışı pistlerde kendi seçtiğiniz müziğin temposuna uyarak çılgınca yarışıyorsunuz. Bitiş çizgisi asla gelmiyor ve kendinizle yarışıyorsunuz.