Çocuklarınızın müzik eğitimine yardımcı olmak istiyorsanız Müzik Defteri uygulamasını kullanabilirsiniz.
Müzik Defteri uygulaması müzik eğitiminizde yardımcı olabilecek başarılı bir araç olarak karşımıza çıkıyor.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Müzik Defteri uygulaması, eğitim alanında faydalı içerikler sunan Eğitim Bilişim Ağı tarafından geliştirilmiş. Hem çocukların hem de yetişkinlerin faydalanabileceği uygulamada şarkılar, türküler ve eğitim müzikleri de yer alıyor. Kendi müzik arşivinizi oluşturmak için alt kısımda bulunan tuşları kullanarak kendi şarkılarınızı da oluşturabiliyor ve kaydedebiliyorsunuz.
Üst kısımda bulunan tuşlar yardımıyla müzik konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ritm, vuruşlar, bekleme, tonlar, kaydetme, oynatma, durdurma ve hazırda bulunan müzikleri açma gibi özellikler sunan Müzik Defteri uygulamasında, tüm notaları öğrenebilir ve müzik eğitiminizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Eğer siz de çocuklarınızı veya kendinizi müzik konusunda eğitmek istiyorsanız, Müzik Defteri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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