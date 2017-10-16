Müzik Defteri uygulaması müzik eğitiminizde yardımcı olabilecek başarılı bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Müzik Defteri uygulaması, eğitim alanında faydalı içerikler sunan Eğitim Bilişim Ağı tarafından geliştirilmiş. Hem çocukların hem de yetişkinlerin faydalanabileceği uygulamada şarkılar, türküler ve eğitim müzikleri de yer alıyor. Kendi müzik arşivinizi oluşturmak için alt kısımda bulunan tuşları kullanarak kendi şarkılarınızı da oluşturabiliyor ve kaydedebiliyorsunuz.