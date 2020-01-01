Birbirinden sevimli bebeklerin bakıcılığını yaparak her türlü ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mesai harcayacağınız ve bebekleri memnun ederek gelişimlerine katkıda bulunacağınız My Baby Care, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Özellikle çocuklar için tasarlanan ve gerçekçi bebek tepkileriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, sevimli bebeklerle ilgilenerek yemek yedirme ve uyutma gibi temel faaliyetlerde bulunmak ve bebeklerin ailelerini memnun ederek para kazanmaktır.

Oyunda 5 farklı bebek karakteri yer almaktadır. Dilediğiniz bebeğin bakıcılığını üstlenerek zorlu bir süreçten geçecek ve tahammül sınırlarınızı zorlayacak sevimli bebeklerle ilgilenerek görevleri tamamlayacaksınız.

Bebeklere banyo yaptırarak eğlenceli oyunlar oynatmalı ve modaya uygun kıyafetlerle donatmalısınız. Lezzetli mamalar hazırlayarak karınlarını doyurmalı ve uyku saatleri geldiğinde sallayarak uyutmalısınız. Bebekleri parka götürerek çeşitli aktiviteler yaptırmalı ve eğlenceli anlar geçirmelerini sağlamalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden My Baby Care, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.