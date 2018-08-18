My Home - Design Dreams, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi eşsiz tasarımınızı ortaya çıkarabileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan My Home - Design Dreams, kendi evinizi tasarlayıp eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda eşleştirme oyunları oynayarak farklı mobilyaların kilitlerini açabiliyor ve daha güzel bir görünüme sahip olabiliyorsunuz. Tamamen size bağlı olarak ilerleyen oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle kızların beğenerek oynayabileceğini düğündüğüm My Home - Design Dreams, sizleri bekliyor. Yeteneklerinizi ve zevkinizi ortaya çıkarabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

My Home - Design Dreams oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.