Mobil platformda onlarca farklı oyun geliştirerek oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Tapps Games şu sıralar My Monster House ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Google Play’de oyunculardan 4.2 gibi bir inceleme puanı alan My Monster House hem Android hem de İOS paltformunda ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, günümüzde iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan My Monster House’da oyuncular karakterlerini yaratacak ve özelleştirebilecekler. Ayrıca oyuncular karakterimizin evini kendi istedikleri gibi dekore edebilecek ve hoş bir görünüm elde etmeye çalışacaklar. Rengarenk içerikler ile bir yaşam yeri inşa edecek ve karakterimizin eğlenceli anlar yaşamasını sağlayacağız.