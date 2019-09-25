Dilediğiniz karakteri seçerek sıfırdan bir hayata başlayabileceğiniz ve kendi başarı hikayenizi yazabileceğiniz My Success Story, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan eğlenceli bir oyundur.

Basit ve kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, küçücük bir yurt odasından kurtularak kendi evinizi satın almalı ve başarılı bir iş kariyeri oluşturarak kazancınızı her geçen gün daha da artırmalısınız. Sosyal hayatınızda ihtiyacınız olan tüm eşyaları satın alarak seviye atlayabilir ve yeni objelerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir kariyer oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda sosyal hayatınızın kalitesini artırabileceğiniz onlarca menkul bulunmaktadır. Başarılı bir iş adamı olarak ihtiyacınız olan parayı kazanabilir ve lüks bir yaşama adım atarak seviye atlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak oyun severlere sunulan ve simülasyon oyunları arasından yer alan My Success Story, binlerce oyuncu tarafında tercih edilen kaliteli bir oyundur.