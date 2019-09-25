Kendinize ait bir market inşa ederek çeşitli ürünler satabileceğiniz ve müşteri kitlesini artırarak maksimum kazanç sağlayabileceğiniz My Supermarket Story, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyonu aşkın oyun sever tarafından keyifle oynanan benzersiz bir market işletmeciliği oyunudur.

Oyunda marketinizi kurabileceğiniz çeşitli alanlar ve malzemeler yer almaktadır. Dilediğiniz bölgeyi seçerek marketinizi inşa edebilir ve raflarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ürünlerin yerini dilediğiniz gibi değiştirebilir ve raf tercihini kendiniz yapabilirsiniz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda hareket ederek çok tercih edilen ürünleri getirtebilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki süpermarketi inşa ederek belirli bir müşteri kitlesi yakalamak ve küçük bir işletmeden, marketler zinciri oluşturana kadar mücadele etmektir. Müşterilere iyi davranmalı ve aradıkları ürünlerde yardımcı olmalısınız. Ayrıca çeşitli indirimler yaparak daha fazla müşteri kazanmalı ve seviye atlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz My Supermarket Story, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.