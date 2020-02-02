Mistik bir araştırmacı olarak esrarengiz cinayetleri araştırabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak zorlu görevler üstleneceğiniz Mystic Code, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan sıra dışı bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve gizemli cinayet olayları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, araştırmacı rolünü üstlenerek cinayetlerdeki sır perdesini kaldırmak için mücadele etmek ve katilin izini sürmektir.

Diyalog ve görsellerden yola çıkarak olaylardaki gizemi çözebilir ve hikayeyi ilerletebilirsiniz.

Geçmişte gerçekleşen ve dosyaları kapanan ilginç cinayetleri tekrar gün yüzüne çıkartarak katilin peşine düşmeli ve görevleri tamamlayarak kariyerinizde önemli adımlar atmalısınız.

Oyundaki görsel romanda toplam 25 farklı bölüm ve her bölümde birbirinden ilginç cinayet şekilleri bulunmaktadır. Ayrıca katilin izini sürerken karşılaşabileceğiniz sayısız ipucu yer almaktadır.

Delilleri ve ipuçlarını birleştirerek hikayeyi devam ettirebilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Mystic Code, on binlerce oyun severin beğenisini toplayan sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.