Bulmacanın ve sporun birleştiği Nano Golf'de haritanın içerisindeki bulmacayı çözün ve topunuzu delikten geçirmeyi başarın. Bu şekilde dünyanın dört bir tarafındaki haritalarda oynayın ve onlarca parkurdaki bulmacayı çözmeye çalışın. Bu macera ve spor dolu oyuna hazırsan, daha fazla bekleme ve hemen indir!

70'den fazla parkurun bulunduğu oyunda golf sporu bambaşka bir hal alıyor. Parkurla birleşen golf içerisinde aslında bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz. 8bit grafik kalitesiyle oyuncuları şaşırtmayı başartan Nano Golf içerisindeki parkurda pek çok türde tuzak ve ipucu yer alıyor. Yani bol eğlenceli olan bu oyunun oynanması da çok kolay. Tek elinizle kontrol sağlayabildiğiniz yapımda topu sağa sola veya ileri yaparak hareket ettiriyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Dünyanın batısından doğusuna güneyinden kuzeyine her tarafta harita barındıran oyundaki parkuların zorlukları da bölümden bölüme değişiyor. Ayrıca parkur tiplerinin farklılaştığını ve her parkurun kendine has oynayış tarzının olduğunu fark edeceksiniz.

Nano Golf Özellikleri