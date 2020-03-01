Efsane komutan Napolyon’un döneminde gerçekleşen büyük savaşlardan esinlenerek hazırlanan ve bağımlılık yapıcı özelliğe sahip olan Napoleonic Wars, büyük Fransız devriminden itibaren sürükleyici bir savaş silsilesinden oluşan eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve stratejik savaş taktikleriyle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, 19.yüzyılda yaşanmış büyük savaşlarda rol alarak kendi ordunuzu komuta etmek ve imparatorluğunuzun yıkılmaması için mücadele etmektir.

İmparatorluğunuzu kurarak farklı özelliklere sahip onlarca askeri bir araya getirmeli ve güçlü bir orduya sahip olmalısınız. Bu sayede rakiplerinize diz çöktürerek ganimet kazanabilir ve seviye atlayarak imparatorluğunuzun sınırlarını genişletebilirsiniz.

Ayrıca online müsabakalara katılarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı savaşabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz. İlerleyen seviyelerde yeni askeri birliklerin ve savaş malzemelerinin kilidini açabilir ve ordunuza takviyeler yaparak savaşlardan daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız Napoleonic Wars, strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.