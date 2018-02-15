Dünyanın en popüler yarışlarına ev sahipliği yapan Nascar'da yerinizi almaya hazır mısınız? Birbirinden eğlenceli 3 yarış modu arasında seçiminizi yapın ve bu yarışların yeni hakimi olun. Ancak aracınızın her türlü kontrolünü elinize almalı ve etrafınızdaki araçlara dikkat etmeyi unutmamalısınız.

Monster Energy NASCAR Cup Series'in en popüler 3 yarış türü olan Pass, Draft, Pit ve Wrecks'i oyun severlere sunan NASCAR Rush'ın oynanış türü diğer yarış oyunlarına göre çok farklı. Sadece tek bir parmağınızla kontrol ettiğiniz aracınızı şerit değiştirerek hızlandırmalı ve böylelikle virajları almalısınız. Yani aracınızın direksiyonunu (klasik bir biçimde) kontrol edemediğiniz oyunun bu oynanış tarzını kısa sürede alışırsınız diye düşünüyorum.

Dünyadaki en popüler Nascar yarışçılarından birini alın ve yarışa katılın. Yarış sırasında aracınızın sağlını kontrol edin ve lastikleri gözden geçirin. Oluşabilecek ufak bir sorun yarışı kaybetmenize olanak sağlayabilir. Ayrıca nakit ve daha fazla altın kazanmak için daha fazla görev yapmanız gerektiğini unutmayın.

NASCAR Rush Özellikleri