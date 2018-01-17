Deniz üzerindeki donanma üssünüzü korumayı ve düşman gemilerini denizin dibine göndermeye hazır mısınız? Her zaman okyanus üzerinde gerçekleşen savaşlarda doğru taktikler yapmalı ve üssünüzü savunmalısınız.

Hem strateji hem de aksiyon barındıran Naval Storm'da pek çok çeşitte gemi ve ekipman yer alıyor. Taret, top, makineli tüfek, mayın, torpido gibi ekipmanlarınızı doğru zamanda kullanmalı ve düşman gemilerini batırmalısınız. Eğer bunu yapamazsanız üssünüzü kaybeder ve donanmanızla beraber denizin ortasında can verirsiniz.

Naval Storm TD Özellikleri