Macera dolu bir serüvene atılarak rengarenk çiçeklerle donatılmış eşsiz bahçelerde dolaşacağınız ve çılgın çay partileri düzenleyebileceğiniz benzersiz mekanlar tasarlayacağınız New Alice's Mad Tea Party, simülasyon oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ormanlık bir arazide dolaşarak çeşitli görevler üstlenmek ve kendi bahçenizi tasarlamaktır. Birbirinden sevimli evcil hayvanlarınız ve onlarca arkadaşınızla birlikte eğlenceli anlar geçirebilir ve çılgın partiler verebilirsiniz.

Bahçenize ektiğiniz çeşitli meyvelerden yararlanarak lezzetli tatlılar yapabilir ve arkadaşlarınıza ikram edebilirsiniz.

Oyunda, ormanın ortasına inşa edeceğiniz bahçenizi süslemek için kullanabileceğiniz yüzlerce malzeme ve sayısız çiçek yer almaktadır. Ayrıca bahçenizde yetiştireceğiniz onlarca farklı meyve ve sebze türü bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız New Alice's Mad Tea Party, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.