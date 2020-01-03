New Water Stuntman Run oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yeni dublör su oyunu en iyi grafikler ve en gerçekçi su parkı oyunlarıyla oyunseverlere harika deneyimler yaşatıyor. Hareketli toplar, dönen halkalar ve hareketli zemin gibi oyunları daha eğlenceli hale getiren hareketli platformlarla karşılaşacaksınız.

Senin görevin bütün bu engellerden kaçınarak gerçek kahramanlar gibi bitiş çizgisine ulaşmak. Doğru oynamanın çok önemli olduğu oyunda küçük hatalar senin başarısız olmana neden olabilir. 3 deneme hakkının bulunduğu oyunda çok dikkatli olmalısın. Neyse ki zamana karşı olan bir oyun değil, süreni istediğin gibi kullanabilirsin.

Sevecen kahramanını seç ve onunla su dolu parkuru aşmaya çalış. Çevrimdışı olarak oynanan oyun her ne kadar zor parkurlar içerse de deneyimli oyuncuların üstesinden gelebileceği niteliktedir. Sen de en zor oyunların bile üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan hemen kendi karakterini oluştur ve kazan.

Çok sayıda engelin bulunduğu oyun gerçekçi ses efektleri ve muhteşem atmosferiyle oyunseverleri kendine bağlıyor. 2 modu ve 40 farklı oyunu bulunan New Water Stuntman Run oyununda gerçek su oyunları kahramanı olabilirsin. Sen de bu eğlenceli oyunun bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.