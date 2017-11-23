Newspod, Türkiye’de ve dünyada son dakika haberleri takip etmek için kullanabileceğiniz haber uygulamalarından biri. Android telefonunuzda ücretsiz indirip direkt içeriğinden faydalanabildiğiniz haber uygulamasında teknoloji, gündem, eğlence, ekonomi, spor haberleri sesli olarak yayınlanıyor.

Gerek yerli gerekse de yabancı mecralardan haberleri tek bir yerden sunan onlarca uygulama mevcut ancak Newspod gibi hem Türk hem de yabancı kaynakların yayınladığı en yeni haberleri sesli olarak okuyanını yok; en azından rastlamadım. İlk olarak Android için indirilebilir olan haber uygulamasında dil ve bölge seçiminize göre kaynaklar sıralanıyor. Haberlerini takip etmek istediğiniz kaynaklarla birlikte kategori seçimi de yapabiliyorsunuz. Şu an için kaynaklar oldukça sınırlı.

Newspod, güzel düşünülmüş bir uygulama ancak kaynak dışında da eksikleri var. Bunlardan en önemlisi; Haberleri sesli olarak okumayı seçtiğinizde meşhur robotik sesle karşılaşıyorsunuz. Bu ses tonuyla haber dinlemek keyif vermiyor. Uygulama geliştirilse haberleri mobilden takip eden çoğu kullanıcının favorileri arasına girecektir.