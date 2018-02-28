Night Driver, Atari’nin mobil platforma da taşıdığı ücretsiz araba yarışı oyunu. 40 yıldan uzun bir süredir piyasada olan, çoğumuzun hatırlayamayacağı bir dönemde popüler arcade yarış oyunlarından. Araba yarışı oyunlarını seviyor, klasiklere ayrı bir ilgi duyuyorsanız Atari’nin yeni nesil cihazlara uyarladığı yarış oyununu kesinlikle oynamalısınız.

1970’li yıllarda çıkış yapan Atari’nin araba yarışı oyunu Night Driver, seneler sonra yeni haliyle karşımıza çıkıyor. Dönemin popüler arabalarını modifiyeli olarak karşımıza çıkaran yarış oyununda sadece tek oyunculu mod bulunmakta. Görev odaklı yarışlar yapıyoruz ancak doğrudan yarışlara girmiyor, öncelikle eğitim bölümü tamamlıyoruz. Kısa sürmesiyle sıkmayan bu bölümü geçtikten sonra şehir içinde asıl yarışlara katılıyoruz. Trafiğe aldırış etmeden verilen süre içerisinde kontrol noktalarına ulaşmaya çalışıyor, bitiş çizgisini gördüğümüzde de yarış sonlanıyor. Yarış sonrasında garaj bölümüne uğramayı ihmal etmeyin. Aracınız için yükseltmeleri uygulamanızı, mümkünse araç değişimi yapmanızı öneririm.

Dikey yönde oynanış sunan araba yarışının kontrol sistemi herkesin oynayabileceği şekilde ayarlanmış. Hızlanmak için ekrana dokunup basılı tutuyor, araçları geçmek için sağa ya da sola sürüklüyor, kaydırmak için aşağı sürükleme yapıyorsunuz.