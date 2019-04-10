Nitro Nation Experiment, gerçek lisanslı arabalarla drag ve drift yarışlarına katıldığınız online mobil araba yarışı oyunu. Yüksek kalitede grafikleri, sesleri, lisanslı ve çok sayıda modifiye edilebilir araba seçeneği, etkileyici araba fizikleri, farklı oyun modlarıyla mobil platformdaki en iyi araba yarışı oyunu. Konsol kalitesinde araba yarışı oyunu arayanlara şiddetle tavsiye ederim.

Creative Mobile tarafından geliştirilen popüler araba yarışı oyunu serisi Nitro Nation’ın yenisinde ilk dikkatimizi çeken drift modu oldu. Oyunun başlangıcında eğitim bölümünü tamamladıktan sonra yeni profil oluşturup kariyer aşama 1’de 5 yarışı bitirdikten sonra açabileceğiniz drift modunda ya gerçek zamanlı hızlı yarışlara giriyorsunuz ya da sezon yarışı yapıyorsunuz. Seçilebilir iki pist var. Çok sayıda engel içeren açık alan ve yüksek hızda drift yapma zevki yaşatan halka, oynanabilir iki pist. Tabii ki oyun asıl drag (kalkış) yarışları üzerine kurulu. Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen ve daha birçok dünya genelinde popüler üreticilerin arabalarından favorinizi seçip tekli ya da takım halinde turnuvalara katılıyor, bahis yarışlarına giriyor, dünyanın dört bir yanında yarışçıya meydan okuyorsunuz. Seviye atladıkça rakipler zorluyor. Arabalar için detaylı upgrade sistemi mevcut. Aracın motoru, lastikleri, aktarma organları, egzoz, nitro, ağırlık… Çok sayıda yükseltme, yarışları kazandıkça otomatik olarak açılıyor.