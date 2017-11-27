Nitro Racing GO, oynanış yönüyle Gameloft’un popüler araba yarışı oyunu Asphalt’a benziyor. Şehirde trafiğe açık alanda düzenlenen yasa olmayan yarışlara katıldığımız oyun, dünyadaki en lükse düşken şehir olarak bildiğimiz Dubai’de geçiyor. Android platformuna özel çıkış yapan yarış oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Muhteşem gökdelenler, modern Arap mimarisinin en yeni eserleri, gürültülü nehir kenarı, büyüleyici yolları ile kendisine çeken Dubai şehrinde trafiğe açık şekilde yarışlar düzenleniyor. Şehrin havasına uygun egzotik arabalarla katıldığımız yarışlarda hata yapma lüksümüz yok. Yarış esnasında sürüş performans paneline yaptığımız dokunuşlar önem arz ediyor. Bu noktada oyunun reflekslere dayalı olduğunu söylemem gerek. Bu panele ne kadar seri dokunursanız arabanız o kadar hızlı gidiyor. Hız yaptıkça para kazanıyor, yarış anında arabanızın parçalarını yenileyebiliyorsunuz. Ayrıca yarışın seyrini değiştiren güçlendiricileriniz mevcut.

Nitro Racing GO Özellikleri: