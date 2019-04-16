Çeşitli ödüller kazanarak kalitesini ortaya koyan ve sıra dışı tasarımıyla oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan No Humanity, 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Siyah ve beyaz fonlarla desteklenen grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, aniden ortaya çıkan ve nereden geleceği belli olmayan mermilere karşı kendinizi korumaktır. Dünyanın sonu geldi ve sadece siz hayatta kaldınız. Zorlu bir yaşam mücadelesine başlayarak çeşitli tehlikelere karşı temkini olmalı ve hayatta kalmayı başarmalısınız. Aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda bir anda ortaya çıkan mermiler, lazer ışınları, korkunç canavarlar ve daha birçok tuhaf şey bulunmaktadır. Tüm bu tehlikelere karşı kendinizi korumalı ve hayatta kalmayı başararak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Online özelliği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz No Humanity, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.