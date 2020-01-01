Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Nonograms Katana, birbirimden zorlu nonogram bulmacalarını çözerek hayal gücünüzü geliştireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Eşsiz tasarımlara sahip yüzlerce bulmaca çizimi ve sürekli zorlaşan zeka geliştirici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı sayılardan oluşan kare bloklarda gizlenmiş ilginç görselleri karalayarak resimleri açığa çıkartmak ve seviye atlayarak düşündürücü bulmacaların kilidini açmaktır.

Oyunda kendi tasarladığınız nonogram bulmacalarını arkadaşlarınızla paylaşabilir ve dilerseniz sizde başkalarının hazırladığı bulmacaları çözebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve zeka geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 5’er karelik tahtalardan, 50’şer karelik tahtalara kadar onlarca zorlu seviye yer almaktadır. Onlarca kareden oluşan ve farklı görsellerin saklandığı zorlu bulmacaları çözerek puan toplayabilir ve yeni bölümlerde yarışabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan Nonograms Katana, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.