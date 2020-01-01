Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir kitle tarafından tercih edilen Not Not - A Brain-Buster, çeşitli talimatları yerine getirerek refleksinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve eğitici bulmacaları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, küp bloklar aracılığı ile sizlere verilen bazı talimatları yerine getirerek sıradaki sayının ve yönün hangisi olduğunu bulmaya çalışmaktır.

Blokların en üst kısmında sayılar yazılıdır ve bu sayılar farklı yönlere dönerek yerlerini farklı sayılara bırakırlar. Sizden istenilen sayıların değiştiği yönlerden yola çıkarak bir sonraki sayının hangi yönden geleceğini bulmanızdır.

Oyunda klasik ve meydan okuma seçeneklerinden dilediğinizi seçebilir ve beyin fırtınası yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğitici bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Not Not - A Brain-Buster, sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir zeka oyunudur.