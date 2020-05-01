Android ve iOS platformunda massa oyunları arasında yer alan ve masa oyunundan ziyade bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Numberzilla tasarımı ve oynanış yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

AppCraft LLC tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular sayılar ile kombinasyonlar oluşturacak, karşılarına çıkan bulmacaları çözüme kavuşturacaklar.

Başarılı bir yapboz oyunu olarak ifade edilen Numberzilla’da oyuncular aynı sayıların çiftlerini ya da toplamda 10 yapacak olan sayıların üstlerini çizecek ve bulmacaları çözecekler.

3 farklı modun yer aldığı oyun da her mod da oyuncular farklı deneyimler elde edecekler. Otomatik olarak gelen rakamlar arasından seçimler yaparak ilerlemeye çalışacak olan oyuncular, aynı sayıların çiftlerini yok edecekler.

İki farklı mobil platformda yayınlanan ve günümüze kadar 1 milyon oyuncu tarafından oynanan başarılı oyun, 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.