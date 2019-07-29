ODTÜ uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden ihtiyaç duyabileceğiniz birçok hizmete anında erişebilirsiniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin resmi mobil uygulaması olan ODTÜ, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği birçok hizmete mobil cihazlarından ulaşabilme imkanı sunuyor. Kampüs içi ulaşım için ring haritasını ve saatleri ni görüntüleyebileceğiniz ODTÜ uygulamasında, çeşitli duyurulardan da anında haberdar olabilirsiniz. Özellikle yeni öğrencilerin sıklıkla ihtiyaç duyabileceği kampüs haritasını da sizlere sunan ODTÜ uygulamasında, kafeterya bölümünü ziyaret ederek yemek menülerini inceleyebilirsiniz.

İhtiyaç duyabileceğiniz önemli telefonları da liste halinde sizlere sunan ve tek dokunuşla arama özelliği bulunan ODTÜ uygulamasında kampüsteki bilgisayar salonlarını ve doluluk oranlarını görüntüleyebilmeniz de mümkün. Kullanıcı hesabı girişi, akıllı kart bilgi sistemi ve takvim özelliklerini de sizlere sunan ODTÜ uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri