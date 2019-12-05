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Off the Hook! 0.19.1 (Android)
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  5. Off the Hook! - Android için Beceri Oyunu

Off the Hook!

0.19.1
Android
Off the Hook!
ÜCRETSİZ
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Sürükleyici bir Beceri Oyunu

Off the Hook - 1
Off the Hook - 2
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Off the Hook - 4
sedanur Bolat
sedanur Bolat -

Off the Hook Android cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Oyunun amacı çubuklara geçirilmiş olan halkaları ekranı döndürerek çubuklardan çıkartıp boşluğa düşmesini sağlamaktır. Bütün halkalar boşluğa düştüğünde leveli tamamlamış oluyorsunuz. Her level atladığınızda oyun biraz daha zorlaşıyor. Dikkatli oyunseverlerin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza indirerek oynayabilirsiniz.

 