Off the Hook Android cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Oyunun amacı çubuklara geçirilmiş olan halkaları ekranı döndürerek çubuklardan çıkartıp boşluğa düşmesini sağlamaktır. Bütün halkalar boşluğa düştüğünde leveli tamamlamış oluyorsunuz. Her level atladığınızda oyun biraz daha zorlaşıyor. Dikkatli oyunseverlerin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza indirerek oynayabilirsiniz.