Off the Rails 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Seyahat severler toplanın. Güzel bir tren yolculuğuna ne dersiniz. Yakıtınızı fulleyin ve siz de bu yolculuğun bir parçası olun. Hatta sürücü koltuğunda bir kişilik yerimiz var.

Dağ, bayır, ova gezmek; keyifli bir yolculuk yapmak yani hem eğlenip hem oyun oynamak isterseniz tam size göre bir oyun. Kaçırmayın derim. Renkli grafikleriyle dikkat çeken ve atmosferiyle büyüleyen bir dünyaya girmek isterseniz kapımız her zaman açık.

Sizi kendine bağlayacak olan Off the Rails 3D oyununda tek yapmanız gereken yakıtınız bitmeden bitiş çizgisine ulaşmak. Zamanında ve idareli bir şekilde kullanırsanız yakıtınızı bitirmeden finale ulaşabilirsiniz.

Bu eğlenceli tren yolculuğunda siz de bulunmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.