Mobil platformda otomobil ve araçlar ketegorisinde yer alan Offroad Bus Mountain Simulator bir simülasyon oyununu andırmaktadır.

NormanD tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan Offroad Bus Mountain Simulator ile bizleri zorlu dağ yolları bekliyor. Birbirinden farklı otobüsleri offroad yollarında kullanacağımız oyunda bizleri eğlence dolu anlar bekliyor. Oyuncular diledikleri otobüsü sürebilecek, geliştirebilecek ve keyiflerine göre modifiye edebilecekler. Amerikan otobüslerini andıran offroad otobüsleri oldukça kaliteli bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

Renkli ve çarpıcı grafiklere sahip olan oyunda akıllı telefonumuzun ekranında yer alan gaz fren pedallarını kullanacağız. Oyuncular şehrin dışındaki yollar da rampa çıkacak, yokuş inecek ve düz yollar da kilometrelerce yol yapacaklar. Farklı mevsimleri de yaşayacağımız oyunda karlı dağlarda otobüsü kontrol etmeye çalışacağız.

Google Play’de 100 bin aktif oyuncu tarafından oynanabilen Offroad Bus Mountain Simulator, son güncellemesini de 22 Ekim 2018’de aldı. Dileyen mobil oyuncular Google Play üzerinden oyunu indirebilirler. Yapım 4.4 gibi bir skor puanına da sahip.

İyi oyunlar dileriz.