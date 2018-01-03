Offroad Outlaws, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak dikkat çekiyor. Aksiyon dolu sahneleriyle karşımıza çıkan oyunda harika bir offroad deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Gerçek zamanlı bir şekilde oynanan oyunda arkadaşlarınızla birlikte offroad deneyimi yaşıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika arabaları kontrol edebiliyorsunuz. Arabalarınızı güçlendirip daha hızlı bir hale getirebileceğiniz oyunda gerçek bir araba kontrol ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Farklı kontrol mekanizmalarını da kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Rakiplerinizin üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı haritalarda da mücadele edebileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Yarış oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken Offroad Outlaws'ı sakın kaçırmayın.

Offroad Outlaws oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.