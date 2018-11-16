Mobil platformda karla kaplı bir harita da yarışmaya hazır olun!

Entertainment July tarafından mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan OffRoad Snow Bike ile kış şartlarında yarışlara katılacağız.

Oldukça renkli içeriklere sahip olan yapımda oyuncular birbirinden farklı kar araçlarını kullanacak ve adrenalin dolu yarışlara katılabilecekler. 4 farklı kar bisikletinin yer aldığı oyunda buzlarla ve karlarla kaplı pistlerde yeteneklerimizi sergileyecek ve inanılmaz 3D grafikler eşliğinde yarışlara katılacağız. Birbirinden farklı zorluk derecesine sahip olan yapım da kolaydan zora doğru yarışlara katılacak ve her seferinde daha zorlu şartlar bizleri bekliyor olacak.

Ses efektleri ve arka plan müziği ile oyuncuların beğenisini kazanacak olan mobil yapım 8 Kasım’da çıkış yapması ile 50 bin oyuncu tarafından da oynanmaya başladı. Google Play’de ücretsiz olarak karşımıza çıkan OffRoad Snow Bike, 4.1 gibi bir skor puanını da elinde bulunduruyor. Animasyonlar ile desteklenen başarılı yapım şuanda oynanabilir durumda.

İyi eğlenceler dileriz.