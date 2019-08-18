Star Ring Game Limited imzası ile geliştirilen ve yayınlanan OG West mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan OG West ile oyuncular vahşi batının derinliklerine inecek ve aksiyon dolu anlar yaşayacaklar. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edeceğimiz yapımda oyuncular kendilerine bir şehir inşa edecek, çete kuracak ve diğer oyunculara karşı mücadele edecekler.

Destansı kahramanlarında da yer aldığı oyunda kahramanlar arasından seçimler yapacak ve adeta ölümsüz bir çete kurmaya çalışacağız. Stratejik içeriklerin de yer aldığı yapımda şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu yer alıyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncuya sahip olan OG West Google Play üzerinde 4.6 olarak değerlendirildi.