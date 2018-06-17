Yarış oyunlarını seviyorsanız fakat klasik yarış oyunlarını da oynamak istemiyorsanız, Oggy Go tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Oggy Go oyununda onlarca farklı karakterden birisini seçiyor ve zorlu yarışlara başlıyorsunuz.

Oggy Go oyunu renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda daha önce hiçbir yerde görmediğiniz sevimli karakterler var. İlk olarak bu karakterlerden herhangi birisini seçmeniz gerekiyor. Karakterinizi seçtikten sonra en hızlı arabayı da seçmenizde fayda var. Tüm bu işlemlerden sonra oldukça eğlenceli bir yarış sizleri bekliyor olacak.

Oggy Go oyununda bulunan arabaları yarış esnasında ekranın sağ alt ve sol alt köşesinde bulunan pedallarla kontrol ediyorsunuz. Bu pedallar sayesinde yeri geldiğinde yavaşlayabilir ve gerekli gördüğünüzde ise tam gaz ilerleyebilirsiniz. Oggy Go oyununu farklı mekanlarda ve arkadaşlarınız ile birlikte de oynayabilmeniz mümkün. Bu sayede kimin en iyi yarışçı olduğunu keşfedebilirsiniz.

Hem çocuklar hem de büyükler için eğlenceli vakit geçirtecek bir oyun olan Oggy Go'yu hemen şimdi indirin. Oyunu indirdiğiniz andan itibaren çılgınlar gibi eğlenecek ve Oggy Go oyununun bağımlısı olacaksınız.