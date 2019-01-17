OGYouTube (APK) indirerek reklamsız YouTube deneyimi yaşamakla kalmaz, YouTube video ve müzik (mp3) indirme, arka planda oynatma gibi resmi YouTube uygulamasında olmayan özellikleri ücretsiz kullanırsınız. Rootsuz Android telefonlara da indirilebilen OGYouTube, YouTube istemcileri arasında en iyisi.

YouTube uygulamasının modlanmış sürümü diyebileceğimiz OGYouTube, Google’ın YouTube Premium kullanıcılarına özel sunduğu özellikleri ücretsiz kullanmanıza imkan veriyor. YouTube hesabınıza giriş yaparak ya da giriş yapmadan kullanabileceğiniz YouTube istemcisinde videoları çoklu indirme özelliği mevcut. Videoları sıralayıp mp3 dahil istediğiniz formatta doğrudan cihazınızın hafızasına indirebiliyorsunuz. Arka planda çalma özelliğine sahip olduğundan YouTube videoları indirmeden de dinleme şansına sahipsiniz. Resim içinde resim (Picture in Picture) özelliği de YouTube videolarını küçültüp herhangi bir uygulamada izlemenize olanak veriyor.

Android telefonda YouTube videolarını reklamsız izleyip indirebileceğiniz en iyi uygulamalardan biri diyebilirim. OGYouTube APK indirme bağlantısını kullanarak Android telefonunuza kolayca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

OGYouTube (APK) Özellikleri: