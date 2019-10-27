Petrol kuyusu fabrikaları açarak para kazanabileceğiniz ve çeşitli alanlarda ticaret yaparak karınızı artırabileceğiniz Oil Tycoon, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, petrol kuyuları açarak sürekli olarak petrol üretimi yapmak ve çıkarttığınız petrolü pazarlayarak bol miktarda para kazanmaktır. Seviye atladıkça petrol kuyularınızın sayısını artırabilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz. Oyun, çevrimdışı olsanız bile petrol üretimine devam eder. Bu sayede kazancınız hiç durmadan artar ve daha fazla petrol kuyusu açmak için yeterli kaynağa sahip olursunuz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ticaretini yapabileceğiniz çeşitli maden ürünleri ve petrol kuyuları yer almaktadır. Ürettiğiniz petrolü ve çıkarttığınız değerli madenleri pazarlayarak para kazanabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Android platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz Oil Tycoon, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.