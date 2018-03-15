MEB ve EBA desteğiyle geliştiren uygulama, tek tık ile okuma yazma öğretmeyi hedefliyor. Android'e sunulan uygulamada kullanıcılar, harflerin yazılış yöntemlerini ve farklı şekilde yazılışlarını görebilecek aynı zamanda hangi harfin hangi sesi karşıladığını da rahatlıkla dinleyebilecek.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce geliştirilen Oku Yaz uygulaması hem çok pratik çalışıyor hem de okuma yazma bilmeyen kişilere ders vermeyi amaçlıyor. Bu anlamda pek çok pratik ve ders tekrarı ile harfleri öğreten uygulamada harfleri en doğru şekilde yazmayı sağlayacak bir arayüz bulunuyor. Çizgi kontrolünü elinde tutan Oku Yaz, kullanıcılara yazma pratiği yapmasında büyük yardımcı oluyor.

Ayrıca her harfin hangi sese karşılık geldiğini de detaylıca gösteren uygulamanın geliştirilme süreci hala devam ediyor. Bu anlamda YEĞİTEK EBA stüdyolarında, öğretmen eşliğinde sınıf ortamında okuma yazma öğreten örnek ders videolarının çekimi sağlanıyor.

Oku Yaz Özellikleri