Çizgi roman, mizah ve edebiyat dergilerini okumayı seviyorsanız Okubi uygulamasını deneyebilirsiniz.
Okubi uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden mizah, çizgi roman ve edebiyat dergilerini okuyabilirsiniz.
Akıllı telefonlarınızda size keyifli anlar yaşatacak birçok dergiyi okuma imkanı sunan Okubi uygulamasında Teşebbüs 2.0, Oyun Bozan, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceralar ve The Walking Dead gibi popüler çizgi romanları bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı çizgi roman serilerini de sizlere sunmayı hedefleyen uygulamada, oldukça rahat bir şekilde dergileri okuyabilmeniz mümkün.
Okumak istediğiniz yayınları indirerek çevrimdışı modda okuyabileceğiniz uygulamada, küçük ekranlı cihazınız varsa Cep Modu’nu aktifleştirerek sayfaları bölüm bölüm okuyabilirsiniz. Kaldığınız yerden devam etme özelliği de bulunan Okubi uygulamasında kitaplığınıza eklediğiniz bölümlere, ister bilgisayarınızdan isterseniz de diğer mobil cihazlarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Siz de çizgi roman, mizah ve edebiyat türlerini bulunduğunuz her yerden takip etmek istiyorsanız Okubi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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