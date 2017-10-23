Okubi uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden mizah, çizgi roman ve edebiyat dergilerini okuyabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda size keyifli anlar yaşatacak birçok dergiyi okuma imkanı sunan Okubi uygulamasında Teşebbüs 2.0, Oyun Bozan, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceralar ve The Walking Dead gibi popüler çizgi romanları bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı çizgi roman serilerini de sizlere sunmayı hedefleyen uygulamada, oldukça rahat bir şekilde dergileri okuyabilmeniz mümkün.