Okuvaryum uygulamasını Android cihazlarınıza indirerek çocukların keyifli zaman geçireceği dijital hikayelere ulaşabilirsiniz.

Çocuklara özel olarak hazırlanan dijital hikaye platformu Okuvaryum uygulamasında sesli ve yazılı yüzlerce çocuk kitabı yer alıyor. Sürekli güncellenen arşiviyle çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayan Okuvaryum uygulamasında okuma, anlama, dinleme ve sosyal hayat becerilerini geliştiren hikayeler bulunuyor.

Profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilen hikayeler ile birçok ilginç karakterin yer aldığı Okuvaryum uygulamasında, çocuklarınıza okuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Kitapları okudukça puan kazanabileceğiniz, bununla birlikte rozetler kazandıran uygulamada haftalık, aylık ve yıllık abonelik planları bulunuyor. Abone olmadan önce denemek isteyenler için de yine ücretsiz olarak sunulan hikayeleri inceleyerek, abonelik modelinize karar verebilirsiniz.