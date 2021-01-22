Om Nom: Roll Race, şeker yemeyi çok seven hatta şeker yemeden duramayan sevimli canavar Om Nom’un yeni oyunu. Çocuklar kadar yetişkinlerin de kalbini çalan sevimli şeker canavarının son oyunu yarış türünde. Şekere düşkün dostumuz bu sefer engellerle dolu bir platformda başka canavarlarla yarış içerisine giriyor. Şekerlerin hepsini yemesi, engelleri geçmesi için yardımınıza ihtiyacı var. Hemen oyunu indirin, Om Nom’a yalnız olmadığını hissettirin. Om Nom: Roll Race Android telefonlara Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.

Om Nom: Roll Race İndir

Bir canavarın şekere ulaşmasını sağlamaya dayalı popüler bulmaca oyunu serisi Om Nom’un yenisi Om Nom: Roll Race adıyla karşımıza çıkıyor. Adından da tahmin edeceğiniz üzere canavarların yuvarlanarak yarıştığı bir oyun. Çok değerli şekerleri elde etmek için en az sizin kadar sevimli 9 canavarla büyük bir çekişmeye giriyorsunuz. Platformda şekerlere ulaşmanızı zorlaştıran birçok engel var. Hem engelleri hem de diğer canavarları atlatarak tüm şekerleri mideye indirmelisiniz. Sadece bir kazanan var.

Yarış rastgele oluşturulmuş üç piste dayanıyor. Yarışın başlangıcında şekerin nerede olduğunu bulmaya odaklanmalı ve bunun için yuvarlanmalısınız. Hedefe ulaşmak için engelleri aşmalısınız. Diğer oyuncuların yanından geçmek yerine daha hızlı rotalar bulmalısınız. Şekeri aldığınız an 10 saniye geri sayım başlıyor, bu koşma anı… Yeterince hızlı olmazsınız puan kaybı yaşıyorsunuz.