Opera Browser Beta, Android telefon kullanıcılarının favori internet tarayıcısı Opera Tarayıcı’nın en yeni özelliklerini sunuyor.

Dahili reklam engelleyici, veri tasarruf modu, dahili VPN, gece (karanlık) mod ve daha birçok özelliğe sahip olan hızlı ve güvenli web tarayıcı Opera’nın beta sürümünü Android telefon/tabletinize indirip yükleyerek Opera tarayıcıya eklenen en yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemiş olursunuz. Mobildeki en güçlü tarayıcılardan Opera için özel olarak geliştirilmiş özellikleri denemek için Android Beta için Opera’yı indirmeniz yeterli. Beta sürecine katılım ücretsiz ve herkese açık. Beta, yeni arayüz ve özelliklere tüm kullanıcılardan önce erişim imkanı verse de bazı hatalarla karşılaştırabiliyor. Bu nedenle uygulama çok sık güncelleme alıyor. Dilerseniz sorun bildirme bölümünden tarayıcının geliştirilmesine katkıda bulunabiliyorsunuz.

Opera Browser Beta Özellikleri: