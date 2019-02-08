Android beta için Opera tarayıcıyı indirin, en yeni özellikleri kullanın.
Opera Browser Beta, Android telefon kullanıcılarının favori internet tarayıcısı Opera Tarayıcı’nın en yeni özelliklerini sunuyor.
Dahili reklam engelleyici, veri tasarruf modu, dahili VPN, gece (karanlık) mod ve daha birçok özelliğe sahip olan hızlı ve güvenli web tarayıcı Opera’nın beta sürümünü Android telefon/tabletinize indirip yükleyerek Opera tarayıcıya eklenen en yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemiş olursunuz. Mobildeki en güçlü tarayıcılardan Opera için özel olarak geliştirilmiş özellikleri denemek için Android Beta için Opera’yı indirmeniz yeterli. Beta sürecine katılım ücretsiz ve herkese açık. Beta, yeni arayüz ve özelliklere tüm kullanıcılardan önce erişim imkanı verse de bazı hatalarla karşılaştırabiliyor. Bu nedenle uygulama çok sık güncelleme alıyor. Dilerseniz sorun bildirme bölümünden tarayıcının geliştirilmesine katkıda bulunabiliyorsunuz.
Opera Browser Beta Özellikleri:
- Sizin için kişiselleştirilmiş haberleri takip edin.
- Çerez diyalog kutularını ve reklamları engeller.
- Sık ziyaret ettiğiniz web siteleri için parolaları kaydedin.
- Alışveriş sitelerinde bilgileri güvenle doldurur.
- İnternette gezerken veri tasarrufu yapın.
- Gece moduyla gözlerinizi koruyun.
- İz bırakmadan gezinin ve sekmeler arasında kolayca geçiş yapın.
- İndirmelerinizi yönetin.
- Kısayollarla her zamankinden hızlı arama yapın.
- Favori sitelerinizi hızlıca açın.
- Tarayıcınızı temalarla özelleştirin.
- Favori sayfalarınızı kaydedin.
- Dahili VPN ile özgürce gezinin.
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