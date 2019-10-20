Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Orcs X, türlü engellerle donatılmış macera dolu parkurlarda ilerleyerek sizi engellemek isteyen askerlerle mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kılıç ve kalkanı ile zorlu parkurlarda ilerleyen bir savaş kahramanını kontrol ederek engelleri aşmak ve puan toplayarak sonraki seviyelerin kilidini açmaktır. Okçu kulelerindeki nöbetçi askerleri etkisiz hale getirerek yolunuza devam edebilir ve karşınıza çıkan kılıçlı askerlere savaşarak parkuru tamamlayabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renk ve tasarıma sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca kılıç, kalkan, balta, ok ve daha birçok ölümcül silah ve savaş aleti bulunmaktadır. Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Orcs X, eğlenceli anlar geçireceğiniz kaliteli bir oyundur.